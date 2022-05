Moderna Aktie News: Moderna verbilligt sich am Montagmittag

Die Moderna-Aktie wies um 23.05.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 127,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 127,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,28 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 2.914 Aktien.

Am 11.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 426,45 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 70,08 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,44 EUR ab. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 14,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 461,00 USD je Moderna-Aktie an.

Am 04.05.2022 hat Moderna die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 6.066,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.937,00 USD umgesetzt worden waren.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,02 USD je Aktie belaufen.

