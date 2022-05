Moderna Aktie News: Moderna gibt am Vormittag ab

Die Aktie notierte um 24.05.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 127,30 EUR. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 127,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,86 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1 Moderna-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 432,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,58 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,74 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Mit Abgaben von 16,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 461,00 USD.

Am 04.05.2022 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.066,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.937,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2022 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,02 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie gibt deutlich ab: Moderna feuert neuen Finanzchef nach zwei Tagen

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Gegenwind an der Börse

Hot Stocks heute: Moderna und Zoom

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com