Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,5 Prozent auf 143,82 EUR. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 143,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 143,88 EUR. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50 Stück gehandelt.

Bei 393,95 EUR erreichte der Titel am 11.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 63,49 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 109,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 31,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 461,00 USD.

Am 03.08.2022 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.749,00 USD umgesetzt, gegenüber 4.354,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Moderna im Jahr 2022 26,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

