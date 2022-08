Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagmittag höher

Das Papier von Moderna legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 140,90 EUR. Die Moderna-Aktie legte bis auf 142,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 142,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 872 Moderna-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2021 auf bis zu 392,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 64,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,02 EUR ab. Mit Abgaben von 26,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 461,00 USD an.

Am 03.08.2022 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 5,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna noch ein Gewinn pro Aktie von 6,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.749,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.354,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 26,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

