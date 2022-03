Moderna Aktie News: Moderna tendiert südwärts

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 158,48 EUR. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 157,44 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 158,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 373 Stück.

Bei 426,45 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 01.04.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 102,00 EUR ab.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 327,50 USD für die Moderna-Aktie. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Moderna ein EPS in Höhe von 10,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Moderna Inc. ist ein US amerikanisches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln auf Basis von mRNA spezialisiert. mRNA-Arzneien sind darauf ausgelegt, dass körpereigene Zellen Proteine mit therapeutischer oder vorbeugender Wirkung produzieren, die bei der Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten helfen können. Die Anwendungsgebiete für mRNA-Produkte umfassen Therapeutika und Impfstoffe für Krebsimmuntherapien, seltene Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und Entzündungen. Die beständigen Fortschritte des Unternehmens in der Grundlagen- und angewandten mRNA-Forschung ermöglichen parallele Neuentwicklungen, sowohl unabhängig als auch mit strategischen Partnern zusammen. Es bestehen strategische Partnerschaften mit AstraZeneca PLC und Merck & Co., außerdem mit verschiedenen US-Behörden und Forschungseinrichtungen.

