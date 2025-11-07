Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Mondelez. Zuletzt wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 57,32 USD nach oben.

Die Mondelez-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 57,32 USD. Die Mondelez-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,35 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,44 USD. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 277.020 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 71,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 24,13 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 5,88 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Mondelez ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,74 Mrd. USD im Vergleich zu 9,20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Mondelez am 03.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,90 USD fest.

