Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez reagiert am Donnerstagabend positiv

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 56,20 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 56,20 USD. Die Mondelez-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,85 USD. Mit einem Wert von 55,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.260.658 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,15 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 26,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 4,00 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 28.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mondelez noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 9,20 Mrd. USD umsetzen können.

Mondelez wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,90 USD fest.

