Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 55,73 USD.

Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 55,73 USD. Die Mondelez-Aktie sank bis auf 55,62 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 55,62 USD. Bisher wurden via NASDAQ 287.779 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,15 USD. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Gewinne von 27,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 3,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,79 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,93 USD belaufen.

Mondelez ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,63 USD je Aktie eingenommen. Mondelez hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Mondelez am 03.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

