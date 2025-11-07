DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.951 -0,5%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,60 +0,1%Gold4.004 +0,7%
Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Mondelez am Freitagabend ins Plus

07.11.25 20:23 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Mondelez am Freitagabend ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Mondelez. Das Papier von Mondelez legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 56,99 USD.

Das Papier von Mondelez konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 56,99 USD. In der Spitze legte die Mondelez-Aktie bis auf 57,82 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,44 USD. Bisher wurden heute 1.256.442 Mondelez-Aktien gehandelt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,15 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,95 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,93 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,79 USD aus.

Am 28.10.2025 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,63 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,20 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez im Jahr 2025 2,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

