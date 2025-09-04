Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagabend im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Mondelez. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 61,66 USD.

Die Mondelez-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 61,66 USD. In der Spitze fiel die Mondelez-Aktie bis auf 61,00 USD. Bei 61,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 729.196 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 markierte das Papier bei 76,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,34 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 53,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 14,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,79 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent auf 8,98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Mondelez am 04.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Aktie aus.

