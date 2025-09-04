DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.417 ±0,0%Nas21.782 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Aktienkurs aktuell

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagabend im Minus

08.09.25 20:24 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagabend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Mondelez. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 61,66 USD.

Die Mondelez-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 61,66 USD. In der Spitze fiel die Mondelez-Aktie bis auf 61,00 USD. Bei 61,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 729.196 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 markierte das Papier bei 76,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,34 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 53,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 14,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,79 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent auf 8,98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Mondelez am 04.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mondelez

Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
31.07.2015Mondelez International BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
27.02.2013Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
29.11.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
26.10.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen