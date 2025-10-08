Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez fällt am Nachmittag
Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 61,87 USD ab.
Das Papier von Mondelez befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 61,87 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 61,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,16 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 199.200 Mondelez-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,70 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 17,50 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.
Am 29.07.2025 lud Mondelez zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,68 Prozent auf 8,98 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 04.11.2025 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,02 USD je Mondelez-Aktie.
Redaktion finanzen.net
