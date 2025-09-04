Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend höher

So entwickelt sich Mondelez

Die Aktie von Mondelez zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Mondelez konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 62,81 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,4 Prozent auf 62,81 USD. Kurzfristig markierte die Mondelez-Aktie bei 62,86 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 61,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 785.403 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 21,08 Prozent wieder erreichen. Bei 53,95 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 USD.

Am 29.07.2025 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,98 Mrd. USD im Vergleich zu 8,34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,03 USD je Aktie belaufen.

