Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 60,99 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 60,99 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 60,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,64 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 678.632 Mondelez-Aktien.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,70 USD. Gewinne von 19,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 11,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,68 Prozent auf 8,98 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

