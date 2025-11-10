DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.318 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1543 -0,1%Öl63,38 -0,5%Gold4.093 +2,3%
Mondelez im Fokus

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

10.11.25 16:08 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Mondelez gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 56,88 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
49,20 EUR -0,14 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Mondelez-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 56,88 USD. Die Mondelez-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,42 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,00 USD. Bisher wurden heute 290.994 Mondelez-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 71,15 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 20,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 5,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD.

Mondelez ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

