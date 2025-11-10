Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gibt am Abend ab

Mondelez im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Mondelez. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 56,34 USD.

Die Mondelez-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 56,34 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mondelez-Aktie bisher bei 56,24 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.109.939 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 71,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,29 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,95 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 4,24 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,79 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,93 USD belaufen.

Mondelez veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,63 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,74 Mrd. USD – ein Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,90 USD je Aktie.

