Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 56,45 USD zu.

Das Papier von Mondelez konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 56,45 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mondelez-Aktie bisher bei 56,66 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 56,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 221.686 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,15 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 20,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 4,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,93 USD, nach 1,79 USD im Jahr 2024.

Am 28.10.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,90 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein