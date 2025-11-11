Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Dienstagabend gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 57,11 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 57,11 USD zu. Die Mondelez-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,50 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,60 USD. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 997.095 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,15 USD) erklomm das Papier am 24.07.2025. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 19,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,53 Prozent.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2024 mit 1,79 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,93 USD je Aktie ausschütten.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 9,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,20 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 2,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

