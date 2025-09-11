DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.926 -0,4%Nas22.125 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,41 +1,7%Gold3.644 +0,3%
Kursverlauf

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag im Plus

12.09.25 16:10 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Mondelez zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mondelez-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 62,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
53,37 EUR 0,04 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 62,35 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Mondelez-Aktie bei 62,35 USD. Bei 61,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 130.382 Stück.

Bei 75,97 USD markierte der Titel am 17.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,84 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,79 USD je Wertpapier.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,98 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez im Jahr 2025 3,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

