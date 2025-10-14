Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 61,19 USD.
Die Mondelez-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 61,19 USD. Die Mondelez-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,40 USD an. Die Mondelez-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,86 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,31 USD. Bisher wurden via NASDAQ 223.247 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,70 USD) erklomm das Papier am 16.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 13,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.
Am 29.07.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,98 Mrd. USD im Vergleich zu 8,34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Mondelez rechnen Experten am 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,02 USD je Mondelez-Aktie.
