Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Dienstagabend freundlich
Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 61,74 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 61,74 USD. Die Mondelez-Aktie legte bis auf 61,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 61,31 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 762.141 Mondelez-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 72,70 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 12,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,93 USD aus.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,98 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,02 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Mondelez
