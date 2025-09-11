DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1859 +0,8%Öl68,51 +1,5%Gold3.691 +0,3%
Aktienentwicklung

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gewinnt am Abend an Boden

16.09.25 20:24 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gewinnt am Abend an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Mondelez. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 62,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
52,84 EUR 0,51 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 62,67 USD zu. Kurzfristig markierte die Mondelez-Aktie bei 62,88 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,62 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 982.502 Mondelez-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,97 USD. Dieser Kurs wurde am 17.09.2024 erreicht. 21,23 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 16,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2024 mit 1,79 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,93 USD je Aktie ausschütten.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 8,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Mondelez am 04.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

