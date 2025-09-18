Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Abend freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Mondelez. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 63,67 USD.

Das Papier von Mondelez konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 63,67 USD. Die Mondelez-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,75 USD an. Bei 63,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.261.309 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2024 auf bis zu 75,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 15,66 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 53,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 18,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

