DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.341 +1,0%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.981 +1,3%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,49 -1,4%Gold4.350 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienentwicklung

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagnachmittag in Grün

20.10.25 16:08 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagnachmittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Das Papier von Mondelez konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 62,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
53,94 EUR 0,39 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mondelez-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 62,94 USD. Die Mondelez-Aktie legte bis auf 62,94 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 62,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 189.024 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,82 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2025 auf bis zu 53,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Mondelez-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,79 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Mondelez veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Mondelez am 28.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,02 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein

In eigener Sache

Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mondelez

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mondelez

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mondelez

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
31.07.2015Mondelez International BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
27.02.2013Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
29.11.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
26.10.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen