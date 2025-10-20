Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagnachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Das Papier von Mondelez konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 62,94 USD.

Die Mondelez-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 62,94 USD. Die Mondelez-Aktie legte bis auf 62,94 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 62,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 189.024 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,82 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2025 auf bis zu 53,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Mondelez-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,79 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Mondelez veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Mondelez am 28.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,02 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

