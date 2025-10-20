DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.019 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.362 +2,6%
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zieht am Abend an

20.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Mondelez zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 62,82 USD.

Mondelez
Die Mondelez-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 62,82 USD. In der Spitze legte die Mondelez-Aktie bis auf 62,94 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 62,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 571.627 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,82 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 12,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2025 auf bis zu 53,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.07.2025 lud Mondelez zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 8,98 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,34 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Mondelez.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

