Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Donnerstagabend tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Zuletzt fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 62,85 USD ab.

Das Papier von Mondelez gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 62,85 USD abwärts. In der Spitze büßte die Mondelez-Aktie bis auf 62,33 USD ein. Mit einem Wert von 62,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 573.777 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 76,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,01 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 16,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.

Am 29.07.2025 hat Mondelez in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Mondelez hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,98 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen schlussendlich die Flucht