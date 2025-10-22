Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez schiebt sich am Abend vor

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 62,43 USD.

Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 62,43 USD. Die Mondelez-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,54 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 61,84 USD. Bisher wurden heute 1.093.720 Mondelez-Aktien gehandelt.

Am 23.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 71,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Bei 53,95 USD fiel das Papier am 06.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 13,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 8,98 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 8,34 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein