Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 61,95 USD ab.

Die Mondelez-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 61,95 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mondelez-Aktie bisher bei 61,55 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 62,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.298.942 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 15,94 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,91 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,98 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Mondelez-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

