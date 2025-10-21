Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 62,62 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Mondelez-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 62,62 USD ab. Bei 62,62 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,88 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.744 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 71,82 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 14,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.

Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2025 3,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

