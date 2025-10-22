Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verliert am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich Mondelez

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 61,31 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 61,31 USD. Bei 61,16 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 61,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 167.593 Mondelez-Aktien.

Am 23.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 12,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,98 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,34 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Mondelez.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein