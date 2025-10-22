DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.774 -0,8%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,74 +1,8%Gold4.037 -2,1%
So entwickelt sich Mondelez

22.10.25 16:08 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verliert am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 61,31 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
53,00 EUR -0,24 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 61,31 USD. Bei 61,16 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 61,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 167.593 Mondelez-Aktien.

Am 23.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 12,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,98 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,34 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Mondelez.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
31.07.2015Mondelez International BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
27.02.2013Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
29.11.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
26.10.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
