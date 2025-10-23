Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 61,59 USD.

Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 61,59 USD. Die Mondelez-Aktie sank bis auf 61,59 USD. Mit einem Wert von 61,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 106.035 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 71,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Mit einem Kursverlust von 12,40 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Mondelez am 28.10.2025 präsentieren. Am 03.11.2026 wird Mondelez schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,02 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein