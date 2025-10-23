DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,91 +2,4%Gold4.119 +0,6%
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verbilligt sich am Abend

23.10.25 20:23 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verbilligt sich am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Zuletzt fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 61,42 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,9 Prozent auf 61,42 USD. Zwischenzeitlich weitete die Mondelez-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,10 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,83 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 536.781 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,33 USD. Dieser Kurs wurde am 24.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 13,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,16 Prozent.

Mondelez-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,79 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Mondelez veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,02 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

Redaktion finanzen.net

