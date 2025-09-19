MoneyHero: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MoneyHero präsentierte am 19.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach -0,290 USD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,82 Prozent auf 18,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net