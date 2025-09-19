MoneyHero: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
21.09.25 06:35 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
1,82 USD -0,40 USD -18,02%
MoneyHero präsentierte am 19.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach -0,290 USD im Vorjahresvergleich.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,82 Prozent auf 18,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MoneyHero
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MoneyHero
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Werbung
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu MoneyHero Limited Registered Shs
Werbung
Analysen zu MoneyHero Limited Registered Shs
Keine Analysen gefunden.