Marktbericht

Montagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester

14.10.24 18:01 Uhr

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Wer­bung

Um 17:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,66 Prozent auf 5.853,12 Punkte an. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 48,398 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,289 Prozent höher bei 5.831,86 Punkten, nach 5.815,03 Punkten am Vortag. Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.857,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.829,57 Punkten. So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der S&P 500 mit 5.626,02 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, lag der S&P 500 bei 5.615,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, stand der S&P 500 bei 4.327,78 Punkten. Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 23,41 Prozent. Bei 5.857,02 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.682,11 Punkten steht hingegen das Jahrestief. S&P 500-Top-Flop-Liste Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Applied Materials (+ 3,52 Prozent auf 212,28 USD), Under Armour (+ 3,49 Prozent auf 8,60 USD), Humana (+ 3,35 Prozent auf 266,71 USD), Wells Fargo (+ 3,07 Prozent auf 62,87 USD) und Advance Auto Parts (+ 2,98 Prozent auf 38,65 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen VF (-4,48 Prozent auf 19,42 USD), Albemarle (-2,90 Prozent auf 99,06 USD), Freeport-McMoRan (-2,34 Prozent auf 48,86 USD), Dollar General (-2,07 Prozent auf 80,78 USD) und Diamondback Energy (-2,03 Prozent auf 191,00 USD) unter Druck. Die teuersten Konzerne im S&P 500 Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 19.183.190 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,167 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500. KGV und Dividende der S&P 500-Aktien 2024 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advance Auto Parts Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advance Auto Parts Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com