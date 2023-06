Billionen-Dollar-Chance: Wie KI den Markt revolutionieren wird - und welche chinesischen Aktien sich besonders lohnen

Morgan Stanley-Experten

Morgan Stanley erklärte kürzlich, dass künstliche Intelligenz (KI) den Markt revolutionieren werden - sowohl in der westlichen Hemisphäre als auch in China. Außerdem nennt die US-Bank die vermutlich größten Profiteure der KI-Entwicklung im US-amerikanischen und im chinesischen Tech-Sektor.

• KI revolutioniert die gesamte Online-Suche, den -Handel und die -Inhalte

• Big Player des Tech-Sektors zählen zu den großen Gewinnern

• Drei chinesische KI-Aktien, die von Chinas KI-Entwicklung profitieren werden



KI: 6-Billionen-Dollar-Chance

Erst kürzlich veröffentlichte Morgan Stanley einen Bericht darüber, dass KI im Begriff sei, die gesamte Online-Suche, den -Handel und die -Inhalte zu revolutionieren. Damit könnte Tech-Unternehmen die Möglichkeit geboten werden, etwa 6 Billionen US-Dollar an Offline-Ausgaben zu erschließen. Nach über 25 Jahren der Forschung und Entwicklung stehe die KI kurz vor dem Durchbruch. Bessere Suchtools und KI-Assistenten könnten stärkere Empfehlungsmaschinen für soziale Medien und den elektronischen Handel antreiben, fortschrittliche Tools für die Produktion von Inhalten schaffen und Shared-Economy-Marktplätze für den Transport und andere Dienstleistungen optimieren. Dies sind nur einige Fortschritte unter vielen weiteren, die Morgan Stanley in seinem Bericht nennt. "Wir sehen, dass KI die digitale Transformation und die Verbreitung von Technologien in der gesamten Wirtschaft beschleunigt", sagt Brian Nowak, US-Internetanalyst bei Morgan Stanley Research.

Das werden die großen KI-Gewinner sein

Gut aufgestellt sind Unternehmen in den Bereichen Werbung, E-Commerce, Shared Economy und Cloud. Für die KI-Wette am besten positioniert sind jedoch gerade große Tech-Titel. Grund dafür ist, dass KI beträchtliche Investitionen in Datenspeicherung, Technik oder auch Verarbeitungsgeschwindigkeiten erfordert. Unternehmen, die über große, einzigartige und hochwertige Datensätze verfügen und in der Lage sind, zu investieren, werden ihre Modelle demnach besser optimieren können. Dabei werden vor allem Entwickler für die nächste Innovationswelle von entscheidender Bedeutung sein, da sie mithilfe der großen Sprachmodelle neue Anwendungen für Unternehmen und Verbraucher entwickeln. KI-Codierungstools werden ein Schlüsselbereich der Innovation sein und mit der Zeit wird KI-gestützte Codierung die Codierer schneller und effizienter machen, erläutert Morgan Stanley. In einem Interview mit CNBC erklärt Nowak außerdem, dass Morgan Stanley Alphabet, Meta sowie Amazon zu den größten KI-Gewinnern aus den USA zählt.

Doch der Bericht gibt auch zu Bedenken, dass KI auch diejenigen Branchen stören könnte, die sich nur langsam entwickeln. Dabei werden wahrscheinlich im besonderen Maße Unternehmen aus Bereichen wie Recht, Finanzen und Gesundheitswesen unter Druck geraten, sowohl ihre technologischen als auch ihre personellen Ressourcen anzupassen.

Chinas KI-Entwicklung am Wendepunkt: Diese drei Aktien sollten Anleger im Blick haben

Doch nicht nur die Big-Player im Tech-Sektor aus den USA sollen von der KI-Entwicklung profitieren. Auch China sei im Zuge der KI-Entwicklung an einem Wendepunkt angelangt. Wie Wall Street Online in Berufung auf Morgan Stanley berichtet, seien die Experten der US-Bank der Meinung, dass Chinas KI-Potenzial bei 7,4 Billionen US-Dollar liege. "Wir glauben, dass Chinas KI-Entwicklung an einem Wendepunkt steht, der den Wandel des Verbraucherverhaltens und der Wirtschaft vorantreiben und, was noch wichtiger ist, die Verbreitung von Technologien in der gesamten Wirtschaft beschleunigen wird", werden die Analysten zitiert.

Im Zusammenhang mit der KI-Entwicklung in China nennt Morgan Stanley außerdem drei Tech-Giganten, die Anleger unbedingt im Auge behalten sollten: Alibaba, Baidu und Tencent. Diese seien laut der Bank aufgrund ihrer großen Datenressourcen und immensen Investitionen sogenannte "KI-Enabler". Vor allem das chinesische "Google-Pendant" Baidu soll dabei an erster Stelle stehen und sei das "beste KI-Unternehmen in China". "Baidu ist einer der wenigen Anbieter von Cloud-Diensten, die ein komplettes Cloud-Framework aufgebaut haben und KI-Angebote von der Hardware über Rahmenwerke und Modelle bis hin zu Industrieanwendungen bereitstellen", erklärt Morgan Stanley laut Wall Street Online. Baidu stärke seine KI-Kompetenzen demnach vor allem durch den Zugriff auf die umfangreichsten Suchdaten in China, einsatzbereite Technologien für autonomes Fahren und ein erfolgreiches ChatGPT-ähnliches Produkt. In Bezug auf Letzteres habe das Unternehmen zudem einen klaren Vorteil als First Mover auf dem Markt. Dies spiegelt sich auch in den Prognosen für das Unternehmen wider. Baidu soll ein bemerkenswertes jährliches Umsatzwachstum von 50 Prozent in den nächsten drei bis fünf Jahren erwarten, ohne Berücksichtigung des Marketinggeschäfts. Das neue Kursziel von Morgan Stanley beträgt nun 190 US-Dollar. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 41 Prozent basierend auf dem aktuellen Baidu-Aktienkurs von 134,56 US-Dollar (Stand: 29.06.2023).

