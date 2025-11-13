Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Wer­bung Wer­bung

Siemens will seine Beteiligung am Medizintechnikunternehmen Healthineers um 30 Prozent auf rund 37 Prozent reduzieren. "Vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung" sollen dazu die Aktien an die Aktionäre der Siemens AG übertragen werden, teilte Siemens mit. Dies müsse aber noch abschließend regulatorisch überprüft werden und auch die Zustimmung der Hauptversammlungen beider Gesellschaften erhalten. Siemens könnte dann die derzeit mit einer Mehrheit von rund 67 Prozent geführte Tochtergesellschaft entkonsolidieren und deren Ergebnisse nur noch anteilig in der Bilanz zeigen. Mittelfristig solle die Healthineers-Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung reduziert werden. Die Details zur konkreten Struktur und dem Zeitplan des Vorhabens sollen zu Anfang des zweiten Quartals 2026 veröffentlicht werden. Finanzvorstand Ralf Thomas sprach von einer marktfreundlichen Anteilsübertragung. Das 30-prozentige Aktienpaket habe aktuell einen Wert von 15,2 Milliarden Euro. Eine Börsenplatzierung selbst in Tranchen wäre nur längerfristig möglich, ohne den Kurs der Healthineers-Aktie massiv zu belasten. "Die Entkonsolidierung erweitert für Siemens Spielräume, erhöht die Transparenz, reduziert Komplexität für den Kapitalmarkt und vereinfacht Governance-Strukturen", sagte Thomas.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch ein Ausgabenpaket zur Beendigung des Regierungstillstands unterzeichnet. Das Paket war zuvor vom US-Repräsentantenhaus gebilligt worden. Mit 43 Tagen war es der längste "Shutdown" der US-Geschichte. Das Paket verlängert die Finanzierung der Regierung bis zum 30. Januar und umfasst die Finanzierung für das gesamte Jahr für das Landwirtschaftsministerium, militärische Bauvorhaben und die Legislative. Der Gesetzentwurf enthält auch eine Klausel, die die Rücknahme der von der Trump-Regierung während des Shutdowns initiierten Entlassungen von Bundesbediensteten garantiert, mit denen Druck auf die Demokraten ausgeübt werden sollte, sowie ein Moratorium für künftige Streichungen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DELIVERY HERO (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

Wer­bung Wer­bung

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24

Bruttowarenvolumen 12.246 -- 13 12.249

Umsatz 3.725 +15% 12 3.235

RENK (07:30; 11:00 Analystenkonferenz)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24

Auftragseingang 313 +36% 11 230

Umsatz 313 +17% 13 268

Wer­bung Wer­bung

EBIT bereinigt 50 +16% 13 43

EBIT-Marge bereinigt 16,1 -- -- 16,2

Ergebnis nach Steuern 30 +123% 10 14

Ergebnis je Aktie 0,23 -- 6 -0,01

CANCOM (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 Zahl 3Q24

Umsatz 421 2 423

EBITDA 29 2 31

EBITDA-Marge 6,8 -- 7,3

EBITA 15,8 2 18

Weitere Termine:

06:30 DE/Formycon AG, Ergebnis 3Q

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q (11:30 PK)

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

(16:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 PK)

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 3Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q

09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

13:00 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

Außerdem Im Tagesverlauf:

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

BP 0,083 USD

GSK 0,16 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 Arbeitslosenquote 3Q

PROGNOSE: 7,6%

2Q: 7,5%

- GB

08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj

BIP September

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

Industrieproduktion September

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,8% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/-0,7% gg Vj

- EU

11:00 Industrieproduktion September

Eurozone

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: -1,2% gg Vm/+1,1% gg Vj"

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.558,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 6.658,77 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.707,00 +0,3%

Nikkei-225 (Tokio) 51.221,47 +0,3%

Hang-Seng (Hongk.) 26.913,84 -0,0%

Shanghai-Comp. 4.022,53 +0,6%

Mittwoch:

DAX 24.381,46 +1,2%

DAX-Future 24.546,00 +0,4%

XDAX 24.433,00 +0,2%

MDAX 29.573,63 +1,3%

TecDAX 3.575,94 +1,7%

SDAX 16.172,08 +1,4%

Euro-Stoxx-50 5.787,31 +1,1%

Stoxx-50 4.881,94 +0,7%

Dow-Jones 48.254,82 +0,7%

S&P-500 6.850,92 +0,1%

Nasdaq Composite 23.406,46 -0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Der DAX wird voraussichtlich die Widerstandszone zwischen 24.450 und dem Allzeithoch bei 24.772 Punkten anlaufen. Sollte er am Berichtstag oder in den kommenden Tagen auf nachhaltige neue Rekorde ausbrechen, würde sich die Jahresendrally mit neuen Kaufsignalen erst richtig entfalten, wie ein Marktanalyst sagt. Die Chancen dafür seien gut, einerseits wegen der steigenden Gewinnschätzungen aufgrund der günstig verlaufenden Berichtssaison und zum anderen wegen der Anzeichen eines moderaten Konjunkturaufschwungs im kommenden Jahr. Das Ende des Shutdown in den USA sei dagegen an den globalen Märkten weitgehend eingepreist: "Die Musik spielt derzeit an den europäischen Märkten", so ein Händler. Die Relativ Stärke habe klar Richtung Europa gedreht, und zuletzt auch wieder Richtung DAX.

Rückblick: Sehr fest - Positive Impulse setzte vor allem die Berichtssaison. Die Stimmung war aber auch im Hinblick auf das erwartete Ende des US-Regierungsstillstandes gut. Der Euro-Stoxx-50 markierte ein neues Rekordhoch. "Damit beendet er die Konsolidierung und ist zurück auf Hausse-Kurs", so ein Marktteilnehmer. Die Berichtssaison in Europa schlage die Erwartungen deutlich, "das stützt und sollte weiter stützen". Voestalpine stiegen um 8,1 Prozent. Der Stahlkonzern profitierte im zweiten Quartal von der guten Nachfrage im Geschäftsbereich Railway Systems und verdiente mehr als erwartet. ABN Amro legten um 2,6 Prozent zu. Hier sorgte für Kauflaune, dass die niederländische Bank die NIBC Bank für rund 960 Millionen Euro übernimmt. ABN Amro will dadurch die Privatkunden-Aktivitäten auf dem Heimatmarkt stärken.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Dem DAX fehlen noch gut 370 Punkte zu einem Rekordhoch. RWE (+9,1%) waren größter DAX-Gewinner, angetrieben von Ergebnisssen über den Erwartungen. Infineon gewannen mit zuversichtlichen Prognosen 6,9 Prozent. Der Chiphersteller hob sein KI-Umsatzziel für das bis Ende September 2026 laufende Geschäftsjahr an. Aixtron schossen um 11,5 Prozent nach oben, nachdem die Analysten der Bank of America das Unternehmen als Profiteur des KI-Hypes ausgemacht und die Aktie von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft hatten. Die Brenntag-Aktie gewann 4,4 Prozent. Nach den jüngsten Kursverlusten sei viel Negatives schon eingepreist gewesen, hieß es. Laut Morgan Stanley lagen die Drittquartalszahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungent. Eon gaben nach Zahlen dagegen um 3,6 Prozent nach. Die Gewinndynamik im dritten Quartal habe sich im Vergleich zur ersten Jahreshälfte abgeschwächt, hieß es von den Metzler-Analysten. Jungheinrich zogen um 7,4 Prozent an. Hier hätten die

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 01:35 ET (06:35 GMT)