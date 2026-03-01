Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Russland pausiert der Aktienhandel anlässlich des Internationalen Frauentags.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Mit den Ölpreisen geht es im Handel am Montag massiv weiter nach oben. Öl der Nordseesorte Brent verteuert sich um über 25 Prozent auf gut 117 Dollar je Barrel. Der eskalierende Konflikt "hat definitiv zu Panikkäufen geführt", stellt Phil Flynn, Marktanalyst bei Price Futures Group fest und weiter: "Die Sorge, dass die Straße von Hormus für eine gewisse Zeit geschlossen werden könnte und dadurch die Ölpreise auf 150 Dollar pro Barrel oder noch höher steigen, scheint die treibende Kraft hinter den aktuellen Entwicklungen zu sein". Auslöser seien Angriffe auf die iranische Infrastruktur am Wochenende. Die Märkte begännen, das Risiko dauerhafter Schäden an der Energieinfrastruktur wie Pipelines und Förderanlagen einzupreisen. Anleger sollten ebenfalls vorsichtig bleiben, da der starke Anstieg des Ölpreises Gewinnmitnahmen an den breiteren Märkten auslösen könnte, heißt es an anderer Stelle. US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Ölpreisanstieg in einem Social-Media-Post als "sehr kleinen Preis", der für den Frieden zu zahlen sei. Der Preis werde rasch fallen, wenn die Zerstörung der iranischen nuklearen Bedrohung abgeschlossen sei, so Trump.

Am Sonntag hatten israelische Streitkräfte vier Öllager in Teheran bombardiert, was eine dichte Rauchwolke über der Stadt zur Folge hatte. Im Gegenzug griff der Iran eine Wasserentsalzungsanlage in Bahrain an. Auch Ziele in Israel wurden angegriffen.

Derweil hat der Iran Mojtaba Khamenei, den Sohn des getöteten Ajatollah Ali Khamenei, zum neuen Obersten Führer des Landes ernannt. Ein 88-köpfiger Rat, bekannt als der Expertenrat, wählte Khamenei zur obersten politischen Autorität der Islamischen Republik, zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte und der Justiz des Landes sowie zur höchsten Autorität im schiitischen Islam. Die Ernennung zum Obersten Führer erfolgt auf Lebenszeit. Israel, das Ali Khamenei im Februar bei einem Angriff getötet hatte, erklärte zuvor bereits, dass jeder neue Führer ins Visier genommen werde.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

21:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Januar

saisonbereinigt

PROGNOSE: -4,0% gg Vm

zuvor: +7,8% gg Vm

Produktion im produzierenden Gewerbe Januar

saisonbereinigt

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -1,9% gg Vm

10:30 Sentix-Konjunkturindex Deutschland März

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 23.045,00 -2,1

E-Mini-Future S&P-500 6.649,00 -1,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.308,00 -1,5

Topix (Tokio) 3.585,90 -3,5

Hang-Seng (Hongk.) 25.346,46 -1,6

Shanghai-Comp. 4.100,50 -0,6

Freitag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 23.591,03 -0,9

DAX-Future 23.653,00 -0,5

XDAX 23.640,04 +0,2

MDAX 29.482,78 -0,7

TecDAX 3.607,48 -1,5

SDAX 17.232,69 -0,4

Euro-Stoxx-50 5.719,90 -1,1

Stoxx-50 4.991,01 -0,9

Dow-Jones 47.501,55 -1,0

S&P-500 6.740,02 -1,3

Nasdaq Composite 22.387,68 -1,6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften zu Handelsbeginn am Montag stark unter Druck geraten, nachdem der Preis für Brent über das Wochenende vor dem Hintergrund der anhaltenden beiderseitigen militärischen Gewalt im Iran-Krieg um bis zu 30 Prozent auf knapp 120 Dollar gestiegen ist. Aktuell kostet das Barrel aber "nur" noch etwa 107 Dollar. In Asien brechen die Börsen ein, aktuell um bis zu gut 6 Prozent in Seoul. Die Renditen an den Anleihemärkten schnellen nach oben. Die haussierenden Energiepreis schüren Stagflationsängste, den Zentralbanken wären in einem solchen Szenario weitgehend die Hände gebunden. An den Märkten werden entsprechend Zinssenkungserwartungen zunehmend ausgepreist. Laut Medienberichten wollen die Finanzminister der G7-Staaten zusammenkommen, um über eine Freigabe der strategischen Ölreserven zu sprechen.

Rückblick: Schwach - Für Verkäufe sorgte die rasante, Inflationssorgen anfachende Aufwärtsbewegung der Ölpreise. Der Preis der Nordseesorte Brent machte einen Satz um über 8 Prozent auf gut 92 Dollar und damit das höchste Niveau seit Beginn des Krieges vor knapp einer Woche. Bremsend wirkte daneben der fortgesetzte Anstieg der Renditen am Anleihemarkt vor dem Hintergrund der steigenden Ölpreise. Die deutsche Zehnjahresrendite lag zuletzt bei 2,86 Prozent, das sind rund 20 Basispunkte mehr als vor Ausbruch des Krieges. An den Zinsmärkten wird nicht mehr - wie noch Ende vergangener Woche - damit gerechnet, dass der nächste Schritt der EZB eine Zinssenkung sein wird. Stattdessen wir inzwischen eher über eine Zinserhöhung spekuliert angesichts des zu erwartenden Inflationsanstiegs. Am Nachmittag belasteten außerdem noch sehr schwache US-Arbeitsmarktdaten, die Konjunktursorgen schürten. Gesucht waren angesichts der geopolitischen Lage Rüstungsaktien. In Zürich verloren Roche 2,9 Prozent, in Kopenhagen stürzten Zealand um 36,4 Prozent ab, nachdem ein von beiden Unternehmen gemeinsam entwickeltes Adipositas-Medikament in einer Studie enttäuscht hatte.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Im DAX waren Infineon das Schlusslicht, die Aktie sackte um fast 7 Prozent ab. Die Analysten der UBS hatten ihre Empfehlung auf "Hold" von "Buy" gesenkt, weil sie Risiken durch ein begrenztes KI-Umsatzziel bis 2027 sehen. Daneben monieren sie eine schwächere Nachfrage aus China und eine verzögerte Margenverbesserung. Heidelberg Materials büßten 3,3 Prozent ein. Das Unternehmen hat ein Zementwerk in Paderborn angesichts der schwachen Baunachfrage stillgelegt. Lanxess knickten um 17,4 Prozent ein. Das Spezialchemieunternehmen kann Anteile an dem mit dem Finanzinvestor Advent betriebenen Gemeinschaftsunternehmen Envalior nicht wie geplant im laufenden Jahr verkaufen. Advent übernimmt die von Lanxess im September bereits angedienten Anteile nicht und beruft sich auf einen vertraglich festen Finanzierungsvorbehalt. Geplant war eigentlich, dass Lanxess für rund 1,2 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftsunternehmen aussteigt. Lufthansa zeigten sich von Geschäftszahlen kaum bewegt.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffälligkeiten bei Einzelwerten gab es mangels Unternehmensnachrichten am Freitag nicht.

USA - AKTIEN

Schwach - Zum jüngsten starken Belastungsfaktor, dem Krieg im Nahen Osten mit den in der Folge stark steigenden Ölpreisen, gesellten sich noch Konjunktursorgen, denn der US-Arbeitsmarktbericht für Februar fiel auf breiter Linie schwach und enttäuschend aus. Das schürte die Sorgen vor einer Stagflation weiter und bringt die US-Notenbank in ein Dilemma. Auf die schwachen Arbeitsmarktdaten und den Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,4 von 4,3 Prozent müsste sie eigentlich mit Zinssenkungen reagieren, die vom Ölpreisanstieg ausgehende Inflationsgefahr erfordert dagegen eher höhere Zinsen. Zusätzlich Verunsicherung und Sorgen vor einem sich länger hinziehenden Krieg schürten Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der offenbar eine "bedingungslose Kapitulation" des Irans will. Auf Unternehmensseite gefiel das Halbleiterunternehmen Marvell Technology mit starken Quartalsgewinnen und einer optimistischen Umsatzprognose. Für die Aktie ging es um 18,2 Prozent nach oben. Boeing gewannen 4 Prozent nach einem Bloomberg-Bericht, laut dem China kurz davor steht, eine Bestellung bei dem US-Flugzeugproduzenten aufzugeben. Die Warenhauskette Costco schnitt mit ihren Quartalsergebnisse besser an als erwartet.

USA - ANLEIHEN

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach den schwachen Arbeitsmarktzahlen etwas nach, nachdem sie an den Vortagen kräftig gestiegen waren. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Tick auf 4,14 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:30

EUR/USD 1,155 -0,6 -0,0068 1,1618 1,1595

EUR/JPY 183,11 -0,1 -0,1500 183,2600 182,9200

EUR/CHF 0,9012 -0,0 -0,0003 0,9015 0,9014

EUR/GBP 0,8669 +0,1 0,0011 0,8658 0,8660

USD/JPY 158,51 +0,5 0,7200 157,7900 157,7300

GBP/USD 1,3318 -0,7 -0,0093 1,3411 1,3388

USD/CNY 6,9132 +0,2 0,0167 6,8965 6,8965

USD/CNH 6,9191 +0,2 0,0144 6,9047 6,9004

AUS/USD 0,7004 -0,4 -0,0026 0,7030 0,7014

Bitcoin/USD 67.553,12 +0,5 333,79 67.219,33 68.244,64

Der Dollar zeigte sich im US-Handel unverändert, nachdem er zuletzt von seiner Rolle als sicherem Hafen profitiert hatte. Der Euro stand zu Börsenschluss bei 1,1612 Dollar, hatte teilweise aber unter 1,1550 notiert. IM asiatisch dominierten Geschäft am Montag ist der Dollar als sicherer Hafen gesucht vor dem Hintergrund der massiv steigenden Ölpreise. Der Euro fällt auf 1,1551 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

