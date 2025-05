Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Feiertage werden in Japan, China, Hongkong und Südkorea begangen.

DIENSTAG: Feiertagsbedingt ruht der Handel in Südkorea und Japan.

+++++ TAGESTHEMA +++++

China prüft nach Aussage informierter Personen Möglichkeiten, die Bedenken der Trump-Regierung bezüglich Chinas Rolle im Fentanyl-Handel auszuräumen. Damit könnte ein Hindernis für den Beginn von Handelsgesprächen aus dem Weg geräumt werden. Wie die Personen sagten, hat Wang Xiaohong, Sicherheitschef des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping, in den vergangenen Tagen Erkundigungen darüber eingezogen, was das Trump-Team von China in Bezug auf die chemischen Inhaltsstoffe zur Herstellung von Fentanyl erwartet.

Chinesische Unternehmen produzieren große Mengen der Chemikalien, die als "Vorläuferstoffe" bekannt sind. Diese werden über das Internet verkauft und gelangen von China zu kriminellen Gruppen in Mexiko und anderswo, die Fentanyl herstellen und in die USA schmuggeln. Ein Teil der Überlegungen Pekings besteht demnach darin, Wang, der Minister für öffentliche Sicherheit und ein hochrangiges Mitglied des Staatsrats ist, in die USA zu schicken, um sich mit hochrangigen US-Vertretern zu treffen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Treffen in einem Drittland.

Nach Aussage der informierten Personen sind die Diskussionen weiterhin im Fluss. Allerdings wünsche sich Peking eine gewisse Milderung der Handelsoffensive von Präsident Trump gegen China.

Während die Xi-Führung die Nation auf einen langen Kampf gegen die USA vorbereitet und die zentrale Kontrolle über die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft weiter stärkt, bietet der zunehmende wirtschaftliche Druck Peking auch Anreize, mit Washington in Kontakt zu treten, um kurzfristige Entlastung zu schaffen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 51,0

1.Veröff.: 51,4

zuvor: 54,4

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 50,4 Punkte

zuvor: 50,8 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.172,70 -0,8%

Nikkei-225 (Tokio) 36.830,69 +1,0%

Hang-Seng (Hongk.) 22.504,68 +1,7%

Schanghai-Comp. 3.279,03 -0,2%

Kospi (Seoul) 2.560,71 +0,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Montag sind viele Börsen in Ostasien wegen regionaler Feiertage geschlossen. So ruht der Handel in China, Hongkong, Japan und Südkorea. An den anderen Börsenplätzen der Region verläuft das Geschäft entsprechend ruhig. Auf Medienberichte, wonach die USA und China im Zollstreit weitere Gesprächsbereitschaft signalisiert haben, können die Märkte zunächst nicht weiter reagieren. Zu den Börsen, die geöffnet sind, gehört die in Sydney. Dort geht es mit dem S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent abwärts, nachdem die sozialdemokratische Partei des Regierungschefs Anthony Albanese die Parlamentswahl am Wochenende gewonnen hat. Belastet wird der Index vom Bankenschwergewicht Westpac. Die Aktie fällt um 2,8 Prozent, nachdem die Bank bei Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr keinen Ausblick auf das restliche Jahr geben wollte. Zur Begründung verwies Westpac auf die US-Zollpolitik und die damit verbundene Unsicherheit. Im Sog von Westpac geht es für ANZ um 0,7 Prozent abwärts. Commonwealth Bank und National Australia Bank verlieren je 1,9 Prozent. Gold Road Resources machen derweil einen Satz von 9,5 Prozent, nachdem das Unternehmen der erhöhten Übernahmeofferte der südafrikanischen Gold Fields zugestimmt hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 41.317,43 +1,4% 564,47 -4,4%

S&P-500 5.686,67 +1,5% 82,53 -5,3%

NASDAQ Comp 17.977,73 +1,5% 266,99 -8,3%

NASDAQ 100 20.102,61 +1,6% 315,91 -5,8%

Umsatzdaten

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 1,11 Mrd

Gewinner 2.253 1.522

Verlierer 493 1.227

Unverändert 69 79

Fest - Der S&P-500 verbuchte den neunten Tagesgewinn in Folge und damit die längste Gewinnserie seit 2004. Konjunktur- und Außenhandelshoffnungen trieben die Indizes nach oben. So waren die Arbeitsmarktdaten für April besser als erwartet ausgefallen, auch die Auftragseingänge der US-Industrie entwickelten sich positiv. Überdies hatte die Hoffnung auf konstruktive Handelsgespräche zwischen den USA und China neue Nahrung erhalten. Apple büßten gegen den breiten Markt 3,8 Prozent ein. Zwar hatte der Technologiegigant dank einer höheren Nachfrage nach iPhones den Umsatz gesteigert, rechnet aber aufgrund der Strafzölle mit zusätzlichen Kosten von 900 Millionen Euro im laufenden Quartal. Auch Amazon gab wegen der Zollthematik einen nach Meinung von Analysten vorsichtigen Ausblick ab, wobei die Quartalszahlen stark ausfielen. Der Kurs sank um 0,1 Prozent. Chevron verdiente trotz eines Gewinneinbruchs mehr als erwartet, der Kurs stieg um 1,6 Prozent. Exxon Mobil legten nach einem besser als erwartet ausgefallenen Zahlenausweis um 0,4 Prozent zu. Dupont de Nemours bekräftigte mit der Vorlage von Geschäftszahlen den Jahresausblick, die Aktie stieg um 1,9 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Passend zu überwiegend robust ausgefallenen Konjunkturdaten stiegen die Renditen am Rentenmarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um 8 Basispunkte auf 4,31 Prozent zu.

DEVISEN

EUR/GBP 0,8526 0,1 0,8520 0,8510 +3,0%

GBP/USD 1,3301 0,2 1,3268 1,3307 +6,0%

USD/JPY 144,08 -0,5 144,86 145,23 -7,9%

USD/KRW 1.379,22 -1,5 1.399,90 1.409,69 -5,1%

USD/CNY 7,1721 -0,1 7,1802 7,1681 -0,4%

USD/CNH 7,2032 -0,1 7,2117 7,2438 -1,6%

USD/HKD 7,7501 -0,0 7,7503 7,7552 -0,2%

AUD/USD 0,6478 0,5 0,6446 0,6418 +4,2%

NZD/USD 0,5988 0,7 0,5944 0,5933 +6,3%

BTC/USD 94.534,85 -1,2 95.697,75 96.510,60 +3,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab nach seinem Anstieg auf ein Zweiwochenhoch nach, der Dollarindex büßte 0,3 Prozent ein. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede. Das Unvermögen des Greenbacks, von den soliden Arbeitsmarktdaten zu profitieren, unterstrich nach Einschätzung von Monex-Analyst Nick Rees die mangelnde Bereitschaft der Anleger, ihre derzeitige negative Haltung zu ändern.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,18 58,44 -3,9% -2,26 -18,7%

Brent/ICE 59,25 61,45 -3,6% -2,20 -17,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben im US-Handel um bis zu 0,9 Prozent nach, nachdem US-Präsident Trump mit der Forderung nach Sanktionen gegen Käufer iranischen Öls die Preise am Vortag nach oben getrieben hatte. Am frühen Montag stehen die Preise stark unter Druck in Reaktion auf den Beschluss der Opec+, die Förderung stark zu erhöhen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.259,64 3.240,43 +0,6% +19,21 +23,5%

Silber 28,50 28,38 +0,4% +0,12 +1,8%

Platin 850,49 854,28 -0,4% -3,79 -2,4%

Kupfer 4,6445 4,6275 +0,4% +0,02 +14,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Gold tat sich wenig, die Feinunze verbilligte sich um 0,2 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

USA - Politik

US-Präsident Donald Trump setzt Mexiko unter Druck, eine stärkere Beteiligung des US-Militärs am Kampf gegen die Drogenkartelle zuzulassen, wie informierte Personen sagten.

USA - WIRTSCHAFT

US-Präsident Donald Trump und seine Berater sind nach Aussage eines führenden Regierungsmitarbeiters weniger besorgt als zuvor über die Lage der Wirtschaft. Trump will nach seiner Aussage in dieser Woche wenigstens ein Abkommen mit einem Land ankündigen, das den hohen US-Einfuhrzöllen entkommen will und strebt im Gegenzug eine Reihe von Vorteilen an, darunter Vereinbarungen, dass Handelspartner mehr US-Waren kaufen und nichttarifäre Handelshemmnisse abbauen.

KONJUNKTUR INDONESIEN

Indonesien BIP 1Q +4,87% gg Vorjahr (PROG +4,9%)

OPEC

Die Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Staaten und die mit ihnen verbündeten Länder (Opec+) haben eine deutliche Anhebung ihrer Fördermenge beschlossen. Wie die Opec mitteilte, soll die tägliche Produktionsmenge im Juni gegenüber dem für Mai beschlossenen Niveau um 411.000 Barrel steigen.

NOVO NORDISK

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat einen Antrag von Novo Nordisk für eine neue Anwendung der Wegovy-Pille angenommen, wie das dänische Pharma-Unternehmen mitteilte. Wegovy könnte damit das erste orale verabreichte GLP-1-Medikament für die chronische Gewichtsregulierung und zur Behandlung von Fettleibigkeit werden.

BERKSHIRE HATHAWAY

