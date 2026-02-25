Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation seine harte Linie bei Zöllen verteidigt. In der Rede zeichnete er zudem ein rosiges Bild der Wirtschaft und bekräftigte seine kompromisslose Einwanderungspolitik. Umfragen zufolge hat Trump Mühe, die Bevölkerung beim Thema Wirtschaft zu erreichen, während sich die Republikaner auf schwierige Zwischenwahlen einstellen. Trump bekräftigte seine Zollpolitik. Er sagte, "alles funktioniere gut" und die USA nähmen durch Zölle Geld ein. Er beklagte das Urteil des Supreme Court, fügte aber hinzu, dass das Ausland und ausländische Unternehmen die Zölle beibehalten wollten. Der Präsident erklärte, die Zölle würden "das Land retten" durch die "Art von Geld, die wir einnehmen" und behauptete zudem, die Zolleinnahmen könnten eines Tages die Einkommenssteuer der Nation ersetzen und "den Menschen eine große finanzielle Last abnehmen." Trumps neuer Zollansatz stützt sich jedoch auf eine rechtliche Befugnis, die noch nie zuvor von einem Präsidenten für Zölle genutzt wurde, und wird wahrscheinlich vor Gericht angefochten werden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Neubauverkäufe Januar

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.905,75 +0,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.042,50 +0,1

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.128,30 +1,2

Topix-500 (Tokio) 3.843,16 +0,7

Kospi (Seoul) 6.083,86 +1,9

Shanghai-Composite 4.141,57 +0,6

Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.731,87 +0,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Befeuert von der Stärke des Technologiesektors marschieren die Indizes in Japan und Südkorea auf Rekordhochs. In Australien bremst selbst die hohe Inflation, die Zinserhöhungsspekulationen auslöst, die Kauflaune nicht, auch hier erreicht der Index Rekordhöhen. Das Thema KI bleibt das beherrschende. Aktien von Unternehmen, die zu den Gewinnern der KI-Entwicklung gezählt werden, sind besonders gesucht. Der jüngste Impuls kommt von Meta Platforms. Das Unternehmen will für über 100 Milliarden Dollar KI-Chips von AMD kaufen. Anleger verteilten zudem Vorschusslorbeeren für die KI-Ikone Nvidia, heißt es. Die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump liefert den regionalen Märkten nur wenige direkte Anhaltspunkte, vor allem sorgt sie aber für kein Störfeuer. Zu den größten Gewinnern im japanischen Leitindex gehört mit Nomura Research Institute auch die Aktie eines KI-Anwenders, die zuletzt wegen disruptiver KI-Sorgen gelitten hatte. Der Kurs legt um 6,2 Prozent zu. Die Halbleitertitel Advantest und Renesas springen um 7,3 bzw. 4,0 Prozent. In Südkorea überspringt der Kospi zum ersten Mal die Marke von 6.000 Punkten. Samsung Electronics und SK Hynix gewinnen je rund 2 Prozent. Hyundai Motor machen einen Satz um 10,1 Prozent. Für Fantasie sorgt ein Bericht, wonach das Unternehmen milliardenschwere Investitionen plant. Im Sog schnellen Kia um 13 Prozent nach oben. In China geht es gemächlicher nach oben. In Australien hat der S&P/ASX-200 trotz einer über den Erwartungen liegenden Verbraucherpreisinflation im Januar Allzeithochs markiert. Dazu passend zieht der Austral-Dollar merkliich an. Gestützt wurde der Aktienmarkt vom Einzelhandelsriesen Woolworths. Dessen Kurs gewann 13 Prozent auf ein 18-Monatshoch nach starken Halbjahresergebnissen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.174,50 +0,8% 370,44 +1,5%

S&P-500 6.890,07 +0,8% 52,32 -0,1%

NASDAQ Comp 22.863,68 +1,0% 236,41 -2,6%

NASDAQ 100 24.977,04 +1,1% 268,10 -2,1%

Umsatzdaten

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,21 Mrd 1,24 Mrd

Gewinner 1.778 726

Verlierer 949 2.034

Unverändert 96 70

Fester - Nach dem Rücksetzer am Vortag kam es zu einer Gegenbewegung. Die Verunsicherung wegen der US-Zollpolitik und potenziell disruptiver Einflüsse der KI auf Unternehmen und Wirtschaft habe etwas nachgelassen, sagten Händler. Unterstützung kam auch vom Index des Verbrauchervertrauens, der stärker stieg als erwartet. AMD gewannen 8,8 Prozent. Meta kauft KI-Rechenleistung im Umfang von 6 Gigawatt von dem Chiphersteller. Die Vereinbarung hat einen Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar und könnte dazu führen, dass Meta bis zu 10 Prozent der AMD-Aktien besitzt. Meta tendierten gut behauptet. Fedex stiegen um 0,7 Prozent. Der Logistikkonzern fordert nach dem Zollurteil gegen die US-Regierung eine vollständige Erstattung der gezahlten Handelszölle zuzüglich Zinsen. Home Depot gewannen 2 Prozent nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Eli Lilly verloren 1,5 Prozent mit der Nachricht, dass Novo Nordisk die US-Listenpreise für beliebten Medikamente senken will. Warner Bros. Discovery stiegen um 0,8 Prozent, nachdem nun das avisierte erhöhte Übernahmegebot von Paramount (-1,6%) eingegangen ist. Die Aktie des bisherigen Übernahmefavoriten Netflix legte um 2,7 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

Marktteilnehmer sprachen von etwas nachlassendem Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Die Rendite im Zehnjahresbereich stieg um knapp 1 Basispunkt auf 4,03 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:37 % YTD

EUR/USD 1,1803 +0,3 1,1771 1,1780 0,5

EUR/JPY 183,86 +0,2 183,53 183,63 -0,1

EUR/GBP 0,8726 +0,0 0,8724 0,8737 0,1

USD/JPY 155,74 -0,1 155,88 155,86 -0,4

USD/KRW 1.428,92 -0,9 1.441,34 1.445,30 -0,8

USD/CNY 6,8690 -0,2 6,8830 6,8915 -1,8

USD/CNH 6,8647 -0,2 6,8785 6,8873 -1,6

USD/HKD 7,8206 -0,0 7,8223 7,8215 0,5

AUD/USD 0,7113 +0,8 0,7055 0,7071 6,6

NZD/USD 0,5983 +0,4 0,5962 0,5964 3,9

BTC/USD 64.949,87 +1,4 64.056,10 63.209,39 -25,9

Der Dollar zeigte sich nach den leichten Abgaben am Vortag etwas fester. Der Dollarindex verbesserte sich um 0,2 Prozent, der Euro kam leicht auf 1,1775 Dollar zurück. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch zieht der Austral-Dollar deutlicher an, nachdem Inflationszahlen aus Down Under Zinserhöhungssepkulationen ausgelöst haben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.192,02 +0,9 44,22 5.147,80

Silber 90,56 +3,7 3,23 87,33

Platin 2.275,80 +5,0 107,85 2.167,95

Der Goldpreis gab einen Teil der Vortagesaufschläge wieder ab. Die Feinunze ermäßigte sich um 1,5 Prozent auf 5.152 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen. Dennoch "bleibt Gold über 5.000 US-Dollar je Unze, wobei weiteres Aufwärtspotenzial wahrscheinlich ist, weil geopolitische Risiken fortbestehen, sich die Fragen zur Unabhängigkeit der Fed verschärfen und Anleger weiterhin aus Staatsanleihen und wichtigen Währungen umschichten", sagte Analyst Soojin Kim von MUFG.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 66,00 +0,6 0,37 65,63

Brent/ICE 71,02 +0,4 0,25 70,77

Die Ölpreise zeigten sich im US-Handel volatil. WTI verbilligte sich zum Settlement um 1 Prozent auf 65,63 Dollar, machte im nachfolgenden Handel die Verluste jedoch wieder wett. Hier liege der Fokus weiter auf den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

China hat anlässlich der neun Feiertage zum Mondneujahrsfest Rekordeinnahmen im Tourismus und eine Rekordzahl an Reisen verzeichnet. Die Regierung hatte die Ferien zum Neujahrsfest verlängert, um die Konsumausgaben anzukurbeln. Die Ausgaben im Inlandstourismus stiegen während Feiertage auf 803,5 Milliarden Yuan. Das entspricht einem Anstieg von 126,5 Milliarden Yuan gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Ministerium für Kultur und Tourismus mitteilte.

USA / BANKEN

US-Banken könnten künftig dazu verpflichtet sein, Informationen zur Staatsbürgerschaft von Kunden zu erfassen. Die Regierung von Donald Trump erwäge eine Durchführungsverordnung (Executive Order) oder eine andere Maßnahme, die Banken zu dieser Erfassung verpflichten würde, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

AMAZON

Der Chef eines wichtigen KI-Labors verlässt den Konzern. David Luan, der das "AI Lab" leitet, sagte, dass er das Unternehmen Ende der Woche verlassen werde, um "etwas Neues auszuhecken". Er beaufsichtigt bislang Amazons Projekt für KI-Agenten, Nova Act. Agenten sind KI-Werkzeuge, die funktionieren, indem sie im Namen der Nutzer bestimmte Aktionen ausführen.

HP

