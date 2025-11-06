DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,2%Öl63,70 +0,2%Gold4.005 +0,6%
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

06.11.25 08:23 Uhr

steht laut einem Medienbericht offen zum Verkauf und beabsichtigt, seine Pläne für einen Verkauf oder eine Aufspaltung Mitte oder Ende Dezember öffentlich bekannt zu geben. Der US-Unterhaltungskonzern entscheide derzeit, ob es sich in zwei Teile aufspaltet, einige Vermögenswerte verkaufen oder das gesamte Unternehmen verkaufen soll, berichtet CNBC unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

MARVELL / SOFTBANK

Die japanische Softbank Group soll Anfang des Jahres eine mögliche Übernahme des US-Halbleiterunternehmens Marvell Technology im Auge gehabt haben. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, hätten beiden Seiten aber keine Einigung über die Bedingungen erzielt. Weder Marvell noch Softbank wollten in der Sache eine Stellungnahme abgeben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

November 06, 2025 02:23 ET (07:23 GMT)