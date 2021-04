MorphoSys-Aktie aktuell: MorphoSys stärker

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 75,30 EUR

Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 74,94 EUR nach oben. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.747 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,20 EUR erreichte der Titel am 22.07.2020 ein 52-Wochen-Hoch. Bei 71,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.03.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 113,67 EUR. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,579 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

