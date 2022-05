MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagvormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,93 EUR

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 20,14 EUR nach. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 20,00 EUR. Bisher wurden heute 2.803 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 04.05.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 80,14 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 74,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 4,16 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 48,17 EUR angegeben.

MorphoSys ließ sich am 16.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -11,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,94 Prozent auf 52,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die MorphoSys-Bilanz für Q1 2022 wird am 04.05.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 03.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -8,980 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

