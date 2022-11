MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,66 EUR

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 19,60 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 19,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,60 EUR. Bisher wurden heute 3.835 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 03.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,29 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 54,74 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2022 bei 16,08 EUR. Mit Abgaben von 21,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,92 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 03.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,88 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 59,40 EUR gegenüber 38,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 06.11.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -12,320 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

