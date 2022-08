MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 22,36 EUR

-2,23% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere um 04:22 Uhr 0,4 Prozent. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,47 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,07 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 240.727 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 55,62 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,45 EUR am 12.05.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 39,21 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 04.05.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,64 Prozent auf 41,50 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 06.11.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -9,844 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Ausblick: MorphoSys informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Die Expertenmeinungen zur MorphoSys-Aktie im Juli 2022

MorphoSys-Aktie dreht ins Plus: MorphoSys reduziert Umsatzerwartung für wichtiges Blutkrebsmedikament Monjuvi

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys