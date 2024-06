MorphoSys Aktie News: MorphoSys macht am Mittwochvormittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MorphoSys konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 67,85 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 67,85 EUR zu. Bei 67,85 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.379 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 2,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,52 EUR am 21.11.2023. Mit Abgaben von 78,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 35,38 EUR angegeben.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -8,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,30 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 27,54 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 55,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 62,32 Mio. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 07.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -6,215 EUR je Aktie aus.

