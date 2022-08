MorphoSys Aktie News: MorphoSys reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 22,87 EUR

Um 12:22 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 22,89 EUR zu. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,25 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.970 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2021 markierte das Papier bei 51,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 55,64 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 16,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 39,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,17 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Am 03.08.2022 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,88 EUR gegenüber 0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 59,40 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 38,20 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte MorphoSys am 16.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 06.11.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -10,744 EUR je MorphoSys-Aktie.

