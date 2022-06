MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Montagvormittag

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,05 EUR

Um 06.06.2022 09:22:00 Uhr wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 20,06 EUR nach oben. Bei 20,06 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 19,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.805 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,80 EUR erreichte der Titel am 09.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 71,67 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 16,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 47,17 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 04.05.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -1,27 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,50 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 02.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von MorphoSys.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -9,409 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

