MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,98 EUR

-1,50% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 20,06 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,50 EUR nach. Bei 20,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 121.698 MorphoSys-Aktien.

Bei 40,88 EUR erreichte der Titel am 08.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,93 Prozent hinzugewinnen. Am 07.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,92 EUR an.

Am 04.08.2022 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,88 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 59,40 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MorphoSys einen Umsatz von 38,20 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte MorphoSys am 16.11.2022 vorlegen.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -12,320 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Oktober 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie tiefrot: Deutsche Bank Research stuft MorphoSys ab

MorphoSys-Aktie rutscht ab: MophoSys reduziert Prognose für US-Blutkrebsmedikament Monjuvi

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys