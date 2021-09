MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 44,41 EUR

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 44,33 EUR. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,17 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 104.630 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,90 EUR an. Bei 43,28 EUR fiel das Papier am 17.08.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,63 EUR für die MorphoSys-Aktie aus. In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,600 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

