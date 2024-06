MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochnachmittag stabil

MorphoSys im Fokus

Die Aktie von MorphoSys hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MorphoSys-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 67,95 EUR an der Tafel.

Die MorphoSys-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:38 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 67,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 68,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 67,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,70 EUR. Bisher wurden heute 12.151 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,75 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten MorphoSys-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 29.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -8,37 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,30 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27,54 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 62,32 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die MorphoSys-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,215 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

