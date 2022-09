MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,67 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 18,66 EUR. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64.490 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 45,80 EUR markierte der Titel am 11.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,92 EUR.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,88 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys 0,61 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,40 EUR – ein Plus von 55,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 38,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2022 veröffentlicht. Am 06.11.2023 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,168 EUR einfahren.

